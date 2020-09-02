"غولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار النفط خلال عامين

رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لخام برنت خلال العام الحالي من 40.5 دولار إلى 43.6 دولار للبرميل، فيما رفع توقعاته للعام المقبل لخام برنت من 55.63 إلى 59.38 دولار للبرميل.

أيضا رفع "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام نايمكس في 2020 من 36.88 إلى 40.26 دولار، أما بالنسبة للعام المقبل فتوقع البنك ارتفاع الخام الأميركي من 51.38 قرب مستوى 56 دولاراً للبرميل.

وواصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها اليوم الأربعاء بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا وعزز شهية المستثمرين للمخاطر.

موضوع يهمك جاء في مذكرة مدير إصدار اطلعت عليها رويترز أن ألمانيا بصدد جمع 6.5 مليار يورو من باكورة سنداتها الخضراء اليوم... ألمانيا تعتزم إصدار سندات بـ 6.5 مليار يورو اقتصاد

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 46.03 دولار للبرميل، لترتفع لليوم الثالث.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43.19 دولار عقب مكسب 15 سنتا في اليوم السابق.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل ما يزيد عن تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وتوقع محللون انخفاضا أسبوعيا سادسا للمخزونات الأميركية في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية "السحب الأكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية وتنامي الآمال في تعاف اقتصادي في الولايات المتحدة والصين بعد بيانات قوية للمصانع حفز على شراء العقود الآجلة للنفط".

وتسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة، مما قدم الدعم لوول ستريت وأسواق النفط.

كما توسع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات في أغسطس، بدعم من أول زيادة في طلبيات التصدير الجديدة هذا العام مع تكثيف المصنعين للإنتاج لتلبية الطلب المنتعش بحسب ما أظهر مسح خاص أمس الثلاثاء.