لورا يمحو 9 ملايين برميل من مخزونات نفط أميركا

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب إغلاقات منشآت الإنتاج والتكرير التي تسبب فيها الإعصار لورا، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

وفقد النفط أكثر من 1.5% إذ عكس مساره بعد انخفاض الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من الجائحة قد يكون أبطأ من المتوقع.

تحولت أسعار العقود الآجلة إلى الخسارة بعد أن أظهرت بيانات حكومية من الولايات المتحدة انخفاض الطلب على البنزين مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات إيجابية بشأن مخزونات النفط.

انخفض مخزون الخام 9.4 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 1.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 110 آلاف برميل الأسبوع الماضي، بحسب الإدارة.

وتراجع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 844 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 5.3 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 4.3 مليون برميل إلى 234.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.5 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 655 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.