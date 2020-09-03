أسعار النفط عند أدنى مستوى في شهر بسبب مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الخميس، لتنخفض أكثر من 2%، وتبلغ أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس/آب، إذ تضررت المعنويات بفعل قلق إزاء ضعف أكبر للطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وانخفض خام برنت دولارا أو ما يعادل 2.25%، إلى 43.43 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الخميس. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو ما يعادل 2.5%، إلى 40.49 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 2%، أمس الأربعاء.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع، فيما تراجع أيضا استهلاك بقية المنتجات النفطية.

كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأميركي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط أوبك+ خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما قال ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنه قد يمدد أيضا فترة تنفيذ تخفيضات إضافية للتعويض عن إنتاج زائد لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم إن خام غرب تكساس يتعرض لضغوط "بعد أن حددت شركات التكرير الأمريكية قائمة طويلة من إغلاقات الصيانة خلال الأشهر القادمة مما سيؤثر دون شك على طلب النفط الخام".