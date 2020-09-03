اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة متوجهة من الهند إلى الكويت

اشتعلت النيران في ناقلة نفط عملاقة متوجهة من الهند إلى الكويت.

وكثرت في الفترة الأخيرة أحداث مماثلة لاحتجاز أو إضراب النيران في ناقلات نفط عملاقة.

وكانت ناقلتا نفط، قد تعرضتا في يوليو 2019 إلى حادثين منفصلين في خليج عمان، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

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وقالت البحرية الأميركية، آنذاك، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتان تعرضتا لحادث بخليج عُمان.

فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.

ونقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان، وأنه لا أنباء عن تلوث بحري من ناقلة النفط.