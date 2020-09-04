النفط يتماسك قرب 44 دولاراً رغم مخاوف بشأن الطلب

يتماسك النفط قرب 44 دولاراً اليوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو، إذ تُضاف أرقام تشير إلى ضعف الطلب لمخاوف بشأن بطء التعافي من جائحة كوفيد-19.



وأظهر تقرير حكومي أميركي انخفاض الطلب المحلي على البنزين في أحدث أسبوع. وكشفت بيانات رسمية ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة وهي مركز لتخزين النفط في آسيا فوق أعلى مستوى في تسعة أعوام.



وصعد خام القياس العالمي برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 44.12 دولار للبرميل، ويتجه صوب انخفاض 2.3% في الأسبوع. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 41.34 دولار ويتجه صوب أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع.

موضوع يهمك قال جريج هاندز، الوزير في وزارة التجارة البريطانية أمس، إن بريطانيا ستعقد جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن... جولة محادثات تجارية جديدة بين واشنطن ولندن اقتصاد





والتركيز اليوم على بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها اليوم، والتي قد تطلق عمليات بيع إذ فاق التباطؤ المتوقع في التوظيف التقديرات. ومن المتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 9.8% من 10.2%.



وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "مخاوف الطلب راسخة في صدارة ومركز اهتمام المتعاملين... ستجري متابعة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم عن كثب وصدور رقم مخيب للتوقعات قد يكون المحفز القادم على الهبوط".



ويقول محللون لدى إف.جي.إي إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالمياً وتجدد فرض إجراءات العزل العام سيبددان الآمال في السحب من المخزونات النفطية لبعض الوقت.

وأضافت إف.جي.إي أن شركات التكرير ما زالت تواجه ضغوطا لإبقاء معدلات التشغيل منخفض. وتعافى النفط من أبريل، حين هبط برنت لأدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل وسجل الخام الأمريكي لفترة وجيزة قيمة سلبية.



لكن خفضا قياسيا للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يقدم الدعم الأسعار.



وبدأت أوبك في أغسطس تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وفقا لمسح أجرته رويترز.