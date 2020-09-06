الكويت.. ترقب إعلان الفائز بإدارة منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي

قال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية لشبكات الغاز، إن من المتوقع أن تختار مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة في غضون أسابيع، الفائز بمناقصة لإدارة منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وطرحت ذراع التكرير والتوزيع لمؤسسة البترول الكويتية، مناقصة لترسية عقد مدته 5 سنوات لتشغيل وصيانة مصنع لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور للبتروكيماويات الواقع على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي مدينة الكويت.

وتقدمت بأحد العروض شبكة الغاز اليونانية دي.إي.إس.إف.إيه المملوكة بنسبة 66% لكونسورتيوم بقيادة سنام.

وقال ألفيرا للصحافيين على هامش منتدى الأعمال أمبروزيتي: "إنه مصنع كبير جدا، ربما يكون ثالث أكبر مصنع في العالم. توجد عملية تنافسية وتشارك وحدتنا دي.إي.إس.إف.إيه فيها. نحن ندعمها بكل السبل الممكنة ونعمل كذلك مع أصدقائنا الإسبان في إيناجاس".

وإيناجاس جزء من الكونسورتيوم الذي تقوده سنام والذي اشترى حصة أغلبية في دي.إي.إس.إف.إيه من الحكومة اليونانية في عام 2018.

وأضاف ألفيرا "نتوقع أن نعرف النتيجة النهائية قريبا".

وقال مصدر مطلع، إن قيمة العقد لمدة 5 سنوات تبلغ حوالي 90 مليون يورو (106.54 مليون دولار).