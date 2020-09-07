سوسيتيه جنرال: نتوقع برنت عند 50 دولاراً للبرميل آخر 2021

توقع بنك "سوسيتيه جنرال" أن يرتفع برنت باطراد صوب 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2021.

وبحسب توقعاته، سيبلغ إجمالي الطلب على النفط في المتوسط 92 مليون برميل يوميا في 2020، بحسب ما ورد في "رويترز".

أما عن إجمالي إنتاج أوبك، فجاءت توقعاته بارتفاع إجمالي الإنتاج في كل فصل قادم في تصور أساسي، من 24.4 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2020 إلى 29.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2021.

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وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال، الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يومياً بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.

كما قال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولاراً للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب، وفقا لوكالة "رويترز".

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين بعدما سجلت أقل مستوى منذ يوليو تموز عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.

وسجل خام برنت 42.11 دولار للبرميل متراجعا 55 سنتا ما يوازي 1.3% خلال تعاملات الاثنين، وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 41.51 وهو أقل مستوى منذ 30 يوليو تموز.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا ما يوازي 1.6% إلى 39.13 دولار بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار هو أقل مستوى منذ العاشر من يوليو تموز.

وتظل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضات إنتاج منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بأوبك+ وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وخفضت شركات التكرير إنتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجين من بينهم السعودية لخفض الأسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.