الملك سلمان وبوتين يرحبان بكيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين تحدث هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الكرملين إن بوتين والملك سلمان رحبا بكيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس بوتين حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الروسي إنه لا يملك معلومات بشأن طلب أعضاء أوبك+ المتراخين في الالتزام تمديد فترة تعويض الإنتاج الزائد، ولا يستبعد احتمال مناقشة الأمر في سبتمبر.