نوفاك: أوبك+ قد تجري مناقشات هذا الشهر بشأن الأعضاء غير الملتزمين

نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الاثنين إن مجموعة أوبك+ قد تجري مناقشات هذا الشهر بشأن الدول المتراخية في الالتزام بتقليص إنتاجها النفطي.

وأوردت وكالة الإعلام الروسية أنه قال إنه لا يملك معلومات بشأن طلب أي من تلك الدول تمديد المهلة الممنوحة لها للتعويض عن الإنتاج الزائد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تابعة لأوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت في منتصف سبتمبر/أيلول.

كان الكرملين قد أعلن اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي بوتين تحدث هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الكرملين إن بوتين والملك سلمان رحبا بكيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.