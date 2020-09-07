سوريا تستعين بروسيا لاستعادة 40 منشأة نفطية 

قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحافيين اليوم الاثنين، إن روسيا وسوريا تعملان لاستعادة حوالي 40 من منشآت الطاقة في سوريا، بما يشمل حقولا نفطية بحرية.

وأضاف بوريسوف أن سوريا لا يمكنها استعادة إنتاج النفط الآن لأن معظم الحقول النفطية الرئيسية خارج سيطرة الحكومة السورية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقال الكرملين إن بوتين والملك سلمان رحبا بكيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ النفطي.

وروسيا ليست وحدها المهتمة بالنفط السوري، ففي مايو الماضي أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن بدأت في إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا من العراق.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة "فرانس برس"، إن واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة "دير الزور"، حيث تتواجد حقول النفط بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف أن الانتشار العسكري يهدف إلى منع تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة. التي كان المتطرفون يسيطرون عليها في السابق.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان واشنطن نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش، في حين أعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن قوة أميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية السورية".