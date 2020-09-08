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أدنوك الإماراتية تخفض سعر خام مربان 1.35 دولار في أكتوبر

المصدر: سنغافورة – رويترز
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أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أكتوبر تشرين الأول عند 0.50 دولار للبرميل دون بلاتس دبي، لتخفضه 1.35 دولار عن الشهر السابق.

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قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخفض كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين...

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ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار البيع الرسمية (بالدولار للبرميل). وسعر البيع الرسمي لمربان هو الفارق عن بلاتس دبي، بينما يتم تسعير الدرجات الثلاث الأخرى بالفارق عن سعر البيع الرسمي لمربان.

وحددت أدنوك سعر بيع خام داس عند 0.35 دولار دون بلاتس دبي، وهو نفس مستوى الشهر الماضي، فيما حددت سعر بيع زاكوم العلوي عند 0.2 دون مستوى بلاتس دبي، وهو نفس مستوى شهر سبتمبر.

كلمات دالّة

#نفط, #أدنوك, #مربال, #خام

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