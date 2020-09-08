مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط 6%.. وبرنت دون 40 دولارا

هبطت أسعار النفط أكثر من 6%، أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران مع تعرضها لضغوط من قلق بأن تعافي الطلب على الخام قد يضعف بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

ووسعت العقود الآجلة للنفط خسائرها، حيث تراجع خام برنت 6% إلى 39.52 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو/حزيران.

بينما هبط الخام الأميركي بنسبة 8.6% إلى 36.34 دولار للبرميل.

موضوع يهمك توقع بنك "سوسيتيه جنرال" أن يرتفع برنت باطراد صوب 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2021.وبحسب توقعاته، سيبلغ إجمالي الطلب... سوسيتيه جنرال: نتوقع برنت عند 50 دولاراً للبرميل آخر 2021 طاقة

وكشفت تحليلات لرويترز ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أميركية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فضل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.

وتراجع برنت يوم الاثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أغسطس/آب، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر. وانخفض برنت من نحو 45 دولارا. وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأميركي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.

وقال "إيه.إن.زد للأبحاث": "يأتي ذلك عقب إشارات مقلقة بشأن ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء أخرى من العالم. ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة الأخيرة ربما توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس بشأن السفر المطول".

كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط المُسعر بالعملة الأميركية للمشترين العالميين.

وفي اليوم التالي لتعاملات طفيفة بسبب العطلة، ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات وصعد على نحو طفيف مقابل اليورو.