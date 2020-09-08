مصدران: "البترول الكويتية" تطلب شحنة غاز مسال للتسليم بأكتوبر

قال مصدران بقطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافا أن الكويت تريد الشحنة للتسليم في منتصف الشهر، وأن المناقصة ستغلق في الـ10 من سبتمبر أيلول.

موضوع يهمك كشفت مصادر نفطية عن تخفيض مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها لميزانيتها الرأسمالية، بنحو 7 مليارات دينار، أو ما يعادل 22.75... 22.7 مليار دولار خفضاً بميزانية مؤسسة البترول الكويتية شركات

وكانت مصادر نفطية قد كشفت، عن تخفيض مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها لميزانيتها الرأسمالية، بنحو 7 مليارات دينار، أو ما يعادل 22.75 مليار دولار، خلال خطتها الخمسية، منها 1.3 مليار دينار تخفيضاً في الميزانية الرأسمالية للسنة الحالية 2020/‏‏2021.

ولفتت المصادر إلى تخفيض الميزانية الرأسمالية المقدرة في خطة "البترول" الخمسية من نحو 28 مليار دينار إلى 21 ملياراً، مشيرة إلى التوجيه بتقنين الصرف على الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة لتخفيف آثار فيروس كورونا من خلال محاور عدة، أبرزها إعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة، بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج أو المشاريع الرأسمالية، سواءً كانت جديدة أو مرحلة، وفقا لما نقلته صحيفة "الرأي".

ولفتت إلى تأجيل العديد من المشاريع التي كانت مدرجة في ظل خفض الميزانية الرأسمالية بهذا الحجم، مبينة أن أبرز المشاريع على قائمة التأجيل تشمل مشاريع الاستكشافات طويلة المدى، وبعض برامج الحفر، وكذلك التوسع في النفط الثقيل، كما أن هناك مشاريع البتروكيماويات التابعة للبترولية المتكاملة "كيبيك" والمبنى الرئيسي الجديد و"زيكاب" المرحلة الثانية لتطوير مصفاة الزور وغيرها.