روسيا تلجأ لهذه الخطوة لاستعادة حصتها السوقية بأسواق النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعتقد أنه من المهم للغاية أن تستعيد سريعا حصتها في سوق النفط أو حتى تزيدها فور تعافي الطلب على الخام، بينما تستعد لإنشاء مجموعة من آبار النفط غير المكتملة.

وبهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في عام 2022، وضعت موسكو برنامجا لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض الإنتاج.

وقال نوفاك، وفقا لمجلة وزارته التي توزع داخليا، "بمجرد أن يبدأ الطلب (على النفط) العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في السوق بسرعة أو حتى زيادتها".

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وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن الخطة تعثرت بسبب عدم استعداد وزارة المالية لتوفير الأموال في ظل الحاجة إلى معالجة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

ولم يذكر نوفاك اليوم الثلاثاء ما إذا كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج الآبار غير المكتملة بعد الإعلان عنه في مايو/أيار. والمخطط شائع الاستخدام بين منتجي النفط في الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق. وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إن سبل دعم شركات الخدمات النفطية قيد المناقشة دون استخدام ميزانية الدولة أو صندوق الثروة السيادي كمصادر للتمويل.

وتخفض أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول لدعم الأسعار مع تضرر الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نوفاك إن الحكومة درست منح إعفاءات ضريبة لمدة ثلاث سنوات للشركات المشاركة في البرنامج بداية من عام 2022 وقدر عدد هذه الآبار عند 2700.

وأضاف أن البنوك ستقدم جزءا من الأموال بموجب ضمانات من بنك في.إي.بي الروسي الحكومي. وبينما تُقدر الإعفاءات الضريبية بواقع 32 مليار روبل، فإن من المقرر أن تستعيد الميزانية 1.15 تريليون روبل (15 مليار دولار) بمجرد تشغيل الآبار.

وقال نوفاك إن إجمالي إنفاق شركات النفط نفسها يتراوح بين 300 و400 مليار روبل. ومن أجل مساعدة قطاع خدمات النفط بشكل ما، يقترح نوفاك أن تشارك الشركات في إنتاج طاقة صديقة للبيئة حتي يتعافى الطلب.

وتابع أن المخطط ذاته يمكن أن يُطبق على قطاع الغاز الطبيعي الذي تضرر بشدة أيضا من ضعف الطلب بسبب الوباء.