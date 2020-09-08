تعطيل خط كراكاس طهران.. وقود إيراني مُصادر يصل إلى تكساس

قالت مصادر إن وقودا إيرانيا صادرته الولايات المتحدة الشهر الماضي أثناء نقله إلى فنزويلا في طريقه الآن إلى تكساس على متن ناقلتين من المنتظر أن تصلا خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار مساعي واشنطن لتعطيل التجارة بين كراكاس وطهران.



وأضافت المصادر أن شحنة الوقود الأولى على متن الناقلة يوروفورس، التي ترفع علم ليبيريا، من المنتظر أن تصل إلى جالفستون في تكساس خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة الثانية على متن الناقلة ميرسك بروجرس، التي ترفع علم سنغافورة، إلى ميناء هيوستون في 19 سبتمبر أيلول.

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ولم ترد يوروتانكرز وميرسك تانكرز، اللتان تديران الناقلتين، حتى الآن على طلب للتعقيب.



وامتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعليق.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس آب أنها صادرت 1.1 مليون برميل من الوقود الإيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.