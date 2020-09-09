أسعار النفط ترتد صعودا.. وبرنت يرتفع فوق 40 دولارا

ارتدت العقود الآجلة للنفط صعودا اليوم الأربعاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقةوصباح اليوم، حيث انتعشت الأسواق على نطاق واسع من عمليات البيع الحادة يوم الثلاثاء.

على الرغم من الانتعاش، لا تزال الأسعار أقل من افتتاح يوم الثلاثاء. ولا تزال الشكوك قائمة حول قوة انتعاش الطلب في آسيا ، ومن المقرر أن يتراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة مع نهاية الموسم، ويؤثر تخفيف قيود أوبك + على الإنتاج على الأسعار.

ولا يزال وباء كورونا مستشريًا، وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات حتى يتعافى الطلب على النفط تمامًا من تفشي المرض حتى لو كان هناك لقاح.

قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: "تمكن برنت من العثور على دعم عند مستوى أقل من 40 دولارًا لليوم الثاني، بشكل عام ومع ذلك من المحتمل أن يكون تحسن الرغبة في المخاطرة من ارتفاع الأسهم هو الذي ساعد بوجه عام على مواجهة التوقعات الأساسية قصيرة الأجل".

ونجح خام برنت في تجاوز الخسائر الصباحية وارتفع 1.36%، إلى 40.3 دولار للبرميل بعد أن هبط ما يزيد عن 5% أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران.

موضوع يهمك هبطت أسعار النفط أكثر من 6%، أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران مع تعرضها لضغوط من قلق... مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط 6%.. وبرنت دون 40 دولارا طاقة

وارتفع الخام الأميركي 0.52% إلى 37.4 دولار للبرميل بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة.

والأزمة الصحية العالمية مستمرة في الاتساع بلا هوادة مع ارتفاع الحالات في الهند وبريطانيا العظمى وإسبانيا وعدة مناطق من الولايات المتحدة. وقال أوراسيا في مذكرة إن التفشي يهدد الآمال بتعاف اقتصادي عالمي مما قد يقلص الصلب على أنواع الوقود من وقود الطائرات إلى الديزل، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يرفع أرباح مصافي التكرير لتعود إلى المنطقة الإيجابية.

وساعدت تخفيضات قياسية للإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، في دعم الأسعار، لكن في ظل أرقام اقتصادية قاتمة تُعلن بشكل شبه يومي، فإن توقعات الطلب على النفط تظل سلبية.