عقود الغاز الأميركية تهبط 7% مع تراجع أسعار النفط

هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7% يوم أمس الثلاثاء، حاذية حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئا وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر.

وجاء الهبوط في أسعار الغاز على الرغم من زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس ومبيعات قياسية إلى المكسيك.

وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3%، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أدنى مستوى في أسبوعين.

ويعد ذلك هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13% عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 2.743 دولار الذي وصلت إليه في 28 أغسطس.