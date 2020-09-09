بسبب كورونا.. خسائر وظائف النفط تجاوزت 100 ألف في أميركا

قال تقرير يقيس حركة سوق العمل، إن خسائر الوظائف في حقول النفط الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تجاوزت 100 ألف في الولايات المتحدة في أغسطس، حتى بالرغم من استئناف بعض مشاريع الحفر المعطلة.

وأضاف التقرير، الذي نشرته جمعية المعدات والخدمات البترولية (بيسا)، إن 121 ألف وظيفة في حقول النفط فُقدت في الاثني عشر شهرا الماضية وإن التوظيف في القطاع بالولايات المتحدة كان عند أدنى مستوي منذ مارس 2017.

وقال التقرير إن غالبية تلك الخسائر في الوظائف، 103 آلاف و420 وظيفة، حدثت مند بدء الجائحة.

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وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي يوم أمس الثلاثاء حول 37 دولارا للبرميل، وهو أقل من تكلفة الإنتاج لكثير من المنتجين الأميركيين.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة 7.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، انخفاضا من 9.2 مليون برميل يومياً في فبراير، قبل أن تسحق الجائحة الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من الأرقام القاتمة، وجد التقرير أن معدل خسائر الوظائف في قطاع الطاقة الأميركي يتباطأ إذا فقد 2600 وظيفة فقط الشهر الماضي وهو الأدنى منذ بدء الجائحة في مارس.