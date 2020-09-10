بغداد تطلب من الأكراد خفض النفط 120 ألف برميل

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير بحكومة إقليم كردستان قوله الأربعاء، إن حكومة العراق طلبت من الإقليم خفض إنتاجه النفطي 120 ألف برميل يوميا.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى خالد شواني، الوزير المكلف بملف الحوار مع بغداد في حكومة الإقليم، أن استهلاك الإقليم العراقي شبه المستقل من النفط يبلغ 30 ألف برميل يوميا.

وقال شواني إن بغداد والأكراد يناقشون عدة تصورات لاتفاق على تخفيضات الإنتاج.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال الأسبوع الماضي، إن إقليم كردستان مازال يصدر النفط دون استشارة الحكومة الاتحادية.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

لكن العراق تعهد بخفض إضافي في/أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن فائض إمدادات في الأشهر السابقة.

ويعتمد العراق اعتمادا شبه تام على النفط مصدرا للإيرادات العامة.