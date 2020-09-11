بسبب العقوبات.. انخفاض كبير لصادرات إيران إلى آسيا

تظهر البيانات الجديدة الصادرة عن الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران في آسيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، انخفاضًا كبيرًا في الواردات الإيرانية، فضلاً عن صادرات تلك الدول إلى إيران.

ونشرت وزارة المالية الهندية بيانات تظهر انخفاضًا بمقدار 23 ضعفًا في واردات الهند من إيران في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بحسب اذاعة " فردا" الفارسية في أروبا.

وبينما استوردت الهند 3.2 مليار دولار من المنتجات الإيرانية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 انخفض هذا الرقم إلى 140 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2020.

موضوع يهمك وقّع صندوق التنمية العقارية في السعودية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم... "العقاري" يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم بالسعودية عقارات

كما أفادت وزارة المالية الهندية أن صادرات البلاد إلى إيران انخفضت أيضًا بنسبة 45٪ لتصل إلى 1.575 مليار دولار.

ولأول مرة، يبدو أن الميزان التجاري بين طهران ونيودلهي يضر بإيران، وصادرات الهند إلى إيران تزيد 11 مرة عن وارداتها.

وبعد الصين، كانت الهند في السابق أكبر مشتر للنفط الإيراني، لكنها لم توقت عن ذلك منذ النصف الثاني من عام 2019. كما انخفض إجمالي واردات الهند أيضًا إلى النصف تقريبًا أي إلى 88 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، مما يشير إلى أن واردات الهند من قد تكون المنتجات غير النفطية من إيران قد انخفضت أيضًا بشكل حاد.

ولم تنشر الجمارك الإيرانية إحصاءات مفصلة عن التجارة الخارجية الإيرانية غير النفطية منذ مارس 2019. ومع ذلك ، تُظهر البيانات الصادرة في 2018 أن إجمالي صادرات إيران غير النفطية إلى الهند بلغ أكثر من ملياري دولار.

ويُظهر انخفاض إجمالي صادرات إيران إلى 140 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 أنه بالإضافة إلى وقف الصادرات النفطية، تراجعت أيضًا مبيعات السلع الإيرانية غير النفطية إلى الهند بشكل حاد.

وأصدرت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا أيضًا تقارير تجارية مدتها سبعة أشهر مع إيران حيث لأول مرة، كانت الموازين التجارية الإيرانية لمدة سبعة أشهر مع جميع هذه الدول سلبية.

وانخفضت صادرات إيران إلى تركيا من 3 مليارات دولار إلى 580 مليون دولار، كما تراجعت واردات إيران منها بنسبة 31٪ أي إلى 1.12 مليار دولار، مما يشير إلى أن صادرات تركيا إلى إيران كانت أكثر بمرتين من وارداتها من جارتها.

وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات إيران إلى كوريا الجنوبية من 2.1 مليار دولار إلى أقل من 7 ملايين دولار، وانخفضت وارداتها من 282 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار، مما يدل على أن صادرات إيران إلى كوريا الجنوبية أصبحت شبه معدومة.

وانخفضت صادرات إيران إلى اليابان أيضاً من حوالي 1.2 مليار دولار إلى 22 مليون دولار، على الرغم من زيادة واردات البلاد من اليابان أيضًا بنسبة 32% إلى 45 مليون دولار.