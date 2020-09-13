أمر ملكي سعودي بتولي وزارة الصناعة الإشراف على قطاع البتروكيماويات 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بأن تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على قطاع البتروكيماويات وتتخذ ما يلزم في شأنه، وبخاصة ما يتصل بالإشراف على البرامج الداعمة للصناعة في هذا القطاع والتحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وتضمن الأمر السماح لشركة أرامكو بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة الـ24 من نظام المواد الهيدروكربونية.

وبدأت وزارة الصناعة مهامها على نحو رسمي في مايو الماضي، عقب استحداثها في أغسطس من العام الماضي. ومن أبرز أهدافها دعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.