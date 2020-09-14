أوبك تتوقع تراجعا أشد للطلب على النفط مع استمرار كورونا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، اليوم الاثنين أن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس كورونا وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

وخفضت أوبك توقعها للطلب العالمي على نفطها 700 ألف برميل في 2020 و1.1 مليون برميل يوميا في 2021، بسبب زيادة في معروض غير أوبك المتوقع وطلب عالمي أقل.

موضوع يهمك قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، إن تعاون أعضاء المنظمة في مجال النفط... أمين عام "أوبك" للعربية: ضرورة صياغة تعاون وحوار أوسع وأعمق طاقة

وقال الخبير النفطي كامل الحرمي في مقابلة مع "العربية" إن أوبك اليوم أصبحت أوبك+ وتوسعت، لكن المخاوف المحدقة بأسعار النفط وبالاقتصاد كبيرة في الوقت الحالي.

وأشار إلى مخاوف من احتمال تدهور سعر النفط، في ضوء جائحة كورونا، وتغير نمط الاستهلاك الأميركي للوقود، والحديث عن نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، وغيرها من التقديرات المتشائمة حيال الطلب المستقبلي.

كما قالت المنظمة في تقريرها الشهري إنها تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط 9.46 مليون برميل يوميا في 2020 بدلا من انخفاضه 9.06 مليون برميل يوميا في التوقع السابق. وأضافت أنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 6.62 مليون برميل يوميا في 2021 بدلا من زيادة 7 ملايين برميل يوميا في التوقع السابق.

إلى ذلك، أشارت إلى أن تداعيات فيروس كورونا مازالت تفرض تحديا بما يستلزم إجراءات منسقة من جميع أطراف السوق ومن بينها أوبك+.

وقالت إن إنتاجها النفطي زاد 760 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 24.05 مليون برميل يوميا مع تخفيف أوبك+ خفض المعروض؛ والالتزام يزيد إلى 103% بحسابات رويترز.

يذكر أن أسعار النفط انهارت بعد أن عصفت أزمة فيروس كورونا بحركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وفي حين خفف بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، مما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار.