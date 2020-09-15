وكالة الطاقة تتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط بالنصف الثاني من 2020

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام الحالي اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى الحذر بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وهو ثاني خفض لتوقعاتها بشأن الطلب على النفط في عدة أشهر.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "نتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 حيث تم بالفعل جني معظم المكاسب السهلة".

وأضاف التقرير "التباطؤ الاقتصادي سيحتاج شهورا لينعكس كلية، إلى جانب ذلك هناك احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس (وهو ما نشهده بالفعل في أوروبا) القدرة على التنقل مجددا".

وقالت الوكالة إن تجدد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتدابير العزل العام المرتبطة بذلك، واستمرار العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران يلحقون الضرر بالطلب.

وأضافت أن زيادة إنتاج النفط وخفض توقعات الطلب يعنيان أيضا سحبا أبطأ من مخزونات النفط الخام التي تراكمت في ذروة إجراءات العزل العام.

وقالت إن إمدادات النفط العالمية زادت 1.1 مليون برميل يوميا في أغسطس إلى 91.7 مليون برميل يوميا مع تخفيف تخفيضات أوبك+.

وأضافت أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة ارتفعت 13.5 مليون برميل في يوليو إلى مستوى قياسي عند 3.225 مليار برميل.

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وتتوقع سحبا من المخزونات في النصف الثاني بنحو 3.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض مليون برميل يوميا عن التقدير السابق.

وأشارت إلى أن البيانات الأولية لأغسطس تظهر انخفاض مخزونات النفط في أميركا وأوروبا واليابان، مشيرة إلى أن تعافي استهلاك المصافي من النفط يتجه للتباطؤ من أغسطس إلى أكتوبر بسبب موسم أعمال الصيانة وأعاصير أميركية.

وتوقعت انخفاض الإمدادات من خارج أوبك 2.6 مليون برميل يوميا في 2020، وأن تتعافى بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 2021.

وأوضحت أن إنتاج النفط الأميركي انخفض 400 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق مواقع إنتاج جراء الإعصار لورا. وأشارت إلى أن مكاسب تعافي إمدادات النفط على مدى شهرين في الدول غير المنضمة لاتفاق أوبك+ تعثرت في أغسطس.

وأوضحت أن الصين تواصل التعافي بقوة بينما تظهر الهند ضعفا من جديد.