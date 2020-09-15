توقعات بانخفاض إنتاج النفط الصخري الأميركي 68 ألف برميل يومياً

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية، إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 68 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى نحو 7.64 مليون برميل يوميا.

وسيكون ذلك أول انخفاض في الإنتاج منذ مايو أيار، بحسب بيانات معدلة من إدارة معلومات الطاقة.



وأظهرت البيانات أن الإنتاج من المتوقع أن يهبط في كل الأحواض الصخرية، عدا حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المنتظر أن يرتفع بحوالي 23 ألف برميل يوميا إلى 4.17 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أصغر زيادة منذ انخفض الإنتاج في مايو أيار.

ومن المتوقع أن يأتي أكبر انخفاض من حوض إيجل فورد في جنوب تكساس، حيث من المنتظر أن يهبط الإنتاج حوالي 28 ألف برميل يوميا إلى 1.13 مليون برميل يوميا.

وما زالت أسعار النفط الأميركي منخفضة حوالي 40 بالمئة من الذروة التي سجلتها في بداية العام، بسبب تدمير فيروس كورونا للطلب.

لكن العقود الآجلة للخام الأميركي صعدت بأكثر من 100% على مدار الأشهر الخمسة الماضية لتصل إلى حوالي 37 دولارا للبرميل فيما يرجع في الغالب إلى آمال بأن الاقتصادات العالمية والطلب على الطاقة سيتعافيان مع قيام الحكومات حول العالم برفع إجراءات العزل العام.

وقال محللون إن تلك الزيادة في أسعار النفط شجعت بعض شركات الطاقة على البدء بإضافة حفارات، وهي مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في الأسابيع القليلة الماضية.