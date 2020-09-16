اكتشاف بئر ضخم للغاز الطبيعي في مصر

قالت شركة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت حقل غاز جديدا في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

وأضافت أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عندما يزيد عن 4 تريليونات قدم مكعبة.

الاكتشاف الجديد يقع على عمق 16 مترًا من المياه، و5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وذكرت أن البئر الاستكشافية تتمتع بخصائص بتروفيزيائية جيدة.

موضوع يهمك ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي... الدولار الضعيف يدعم استقرار الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي أسواق المال

يشير التقييم الأولي لنتائج البئر، مع الأخذ بعين الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال والسلوك الديناميكي للحقل، جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الحديثة التي أجريت في المنطقة، إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليونات قدم مكعبة.

وستبدأ إيني، جنبًا إلى جنب مع شريكها BP، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من البنى التحتية الحالية في المنطقة.

وتمتلك إيني، من خلال شركة IEOC التابعة لها، حصة 75% في ترخيص Abu Madi West Development Lease، بينما تمتلك "بي بي" الحصة المتبقية البالغة 25%. والمشغل هو Petrobel وهو مشروع مشترك متساو بين IEOC والشركة المصرية العامة للبترول (EGPC).

تتواجد شركة إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعمل من خلال شركة IEOC للإنتاج.

ويبلغ الإنتاج الحالي من حقوق الملكية لشركة IEOC حوالي 300 ألف برميل في اليوم.