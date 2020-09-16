أدنوك الإماراتية ستخفض بعض إمدادات النفط الخام 25%

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة وإشعار بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخفض حجم إمدادات النفط الخام التي توردها لمشترين بعقود محددة الأجل 25% في نوفمبر تشرين الثاني في إطار التزامها باتفاق أوبك+.

وسيطبق هذا الخفض على جميع درجات الخام الأربع لأدنوك وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي، وفقاً للإشعار والمصادر.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حددت سعر البيع الرسمي لخامها... أدنوك الإماراتية تخفض سعر خام مربان 1.35 دولار في أكتوبر طاقة

وخلال التعاملات، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير أمس الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

وقالت آي.إن.جي للأبحاث "إذا رأينا رقما مماثلا للانخفاض الذي أعلنه معهد البترول الأميركي أثناء الليل، فمن المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم الفوري للسوق".