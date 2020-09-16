برنت يقترب من 42 دولارا.. وقفزة للخام الأميركي

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة، وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وخلال التعاملات، ارتفع خام القياس العالمي برنت ليقترب من مستوى 42 دولارا للبرميل، وواصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، وصعدت أسعار عقود الخام الأميركي 5% لفترة وجيزة أثناء التداولات.

وتوقعت مصادر لوكالة رويترز أن يكون التزام أعضاء مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس الماضي قد بلغ نحو 101%.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه لجنة فنية للتحالف الذي يضم "أوبك" وحلفاءها عقد اجتماع غدا لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية للمجموعة غدا مع استبعاد أن تعلن عن توصيات لتوسعة تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كانت بيانات معهد البترول الأميركي غير الرسمية قد أشارت أمس إلى تراجع مخزونات الخام بـ 9.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير أمس الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

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وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة: "تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط بسالي ما بين 3 و6 ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا".