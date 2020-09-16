فجوة 6 مليارات دولار في ميزانية روسيا بسبب اتفاق أوبك+

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن من المتوقع أن تشهد روسيا فجوة حجمها 450 مليار روبل (ستة مليارات دولار) في ميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط العالمي.

وتوقعت مصادر لوكالة رويترز أن يكون التزام أعضاء مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط في أغسطس الماضي قد بلغ نحو 101%.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه لجنة فنية للتحالف الذي يضم "أوبك" وحلفاءها عقد اجتماع غدا لمناقشة العوامل الرئيسية في السوق والامتثال.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية للمجموعة غدا مع استبعاد أن تعلن عن توصيات لتوسعة تخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، الأربعاء، إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة، وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كانت بيانات معهد البترول الأميركي غير الرسمية قد أشارت أمس إلى تراجع مخزونات الخام بـ 9.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع.