معهد البترول: مخزونات الخام الأميركي تهبط 9.5 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، تهاوي مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين.

وتراجع مخزون الخام 9.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر/أيلول إلى حوالي 494.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 798 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

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وأفادت بيانات معهد البترول بارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 641 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 3.8 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 160 ألف برميل.

وبحسب الأرقام، تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 600 ألف برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام 96 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.