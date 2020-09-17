وزير الطاقة الإماراتي: الامتثال لتخفيضات الإنتاج سيبلغ 100% في سبتمبر

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن الامتثال لتخفيضات الإنتاج سيبلغ 100% في سبتمبر.

وأشار المزروعي إلى أن بلاده ستعوض في أكتوبر ونوفمبر عن الإنتاج الزائد.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الالتزام الكامل يظل أساس جهودنا الجماعية.

وأضاف أن الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك.

موضوع يهمك أعلنت "القابضة" "‪ADQ‬" إحدى كبريات الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة... "القابضة" تستحوذ على 22% من أرامكس شركات

تصريحات الأمير عبدالعزيز جاءت مع عقد أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، اجتماعاً عبر الإنترنت، اليوم الخميس، لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد يجب أن تتم قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة افتتاحية لاجتماع لجنة أوبك+، إنه يتعين علينا بحث تأثير فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك "نرى أن معدل الالتزام باتفاق أوبك+ ما زال مرتفعا".

ووفقا لنسخة من تقرير اطلعت عليه رويترز اليوم، ستناقش اللجنة الرئيسية لأوبك+ وثيقة داخلية تحذر من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.