تقييم الطلب الاستراتيجي للمنتجات البترولية بالكويت حتى 2045

قالت مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية أعادت النظر في نطاق عمل مشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية في منطقة المطلاع، وكلفت شركة البترول الوطنية الكويتية بتحديث الدراسات الفنية المتعلقة بالمشروع وتقوم الشركة عن طريق مستشار عالمي بدراسة تقييم الطلب الاستراتيجي على المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات اللوجستية لتلبية هذه الاحتياجات حتى عام 2024.

وذكرت المصادر أن "البترول الوطنية" تضع في عين الاعتبار آخر التطورات والتوقعات المستقبلية من قبل المستهلكين ودراسة التوزيع الجغرافي على هذه المنتجات بالإضافة إلى دراسة وتحديد المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وذلك على حسب ضوابط ومعايير المخزون الاستراتيجي من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وأشارت الى ان الدارسة تتعلق كذلك بتقييم العمر التشغيلي لمرافق التسويق المحلي ومرافق التحميل في المصافي وخطوط نقل المنتجات وتحديد كل التحديثات والتعديلات على المرافق المطلوبة.

وقد تم تشكيل فريق من المعنيين في الشركة، بمشاركة مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لمتابعة هذه الدراسة، بعد أن تم تحديد واعتماد نطاق عملها.

وذكرت أنه بعد مرور نحو 4 سنوات على زيادة أسعار البنزين، التي تمت تحديدا في سبتمبر 2016 ضمن إصلاحات اتخذتها البلاد لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا، فإن فلسفة الاستهلاك تحولت الى انواع البنزين الارخص وهو البنزين الممتاز، وهو الامر الذي دفع شركة البترول الوطنية الى التوسع في تخزين المنتج لتزويد السوق المحلي.

وبناء على آلية الاستهلاك الجديدة، قامت محطات الوقود بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة تغيير نمط الاستهلاك الذي طرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.

ووفقا لآخر احصائيات من شركة البترول الوطنية فان استهلاك السوق المحلي من البنزين فانه بلغ 4.48 مليارات ليتر بنهاية السنة المالية 2019/2020، ويستحوذ البنزين الممتاز على حصة الاسد بواقع 2.8 مليار ليتر بارتفاع سنوي بلغ 1.7%، يليه البنزين الخصوصي بواقع استهلاك سنوي يبلغ 1.5 مليار ليتر واخيرا البنزين الترا بواقع 48.7 مليون ليتر بانخفاض 0.3%.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية التقديرية لمشروع مستودع المطلاع كانت تقدر بحوالي 400 ـ 500 مليون دينار ويعتبر من أضخم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن فترة إنجاز المشروع تبلغ نحو أربع سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات، إلا أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت إعادة النظر في المشروع من حيث التكلفة والبناء.