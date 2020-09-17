صادرات النفط السعودية في يوليو ترتفع لـ5.73 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 5.73 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز من 4.98 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.

والصادرات في يونيو/حزيران الأقل المسجلة في سلسلة البيانات التي ترجع إلى عام 2002.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وكانت صادرات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قد انخفضت في يونيو الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، وسط تأثر الطلب العالمي بجائحة كوفيد-19.

وفي يونيو الماضي، انخفضت الصادرات 17.3% عن الشهر السابق إلى 4.98 مليون برميل يوميا، أقل مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2002 على الأقل، وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة.

وتراجع إجمالي النفط المشحون من السعودية في يونيو، شاملا المنتجات البترولية، 18.7%، إلى 6.08 مليون برميل يوميا من 7.48 مليون برميل يوميا في مايو أيار، في حين زادت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 153.35 مليون.

وفي مسعى لتخفيف أثر تراجع الطلب، شرعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، في تقليص الإنتاج في مايو/أيار بقدر غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 10% من المعروض العالمي.