نوفاك يتوقع عودة طلب النفط بالكامل بالربع الثاني 2021

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه يتوقع عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021.



وأفاد نوفاك أيضا أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق.

موضوع يهمك طلال البذالي خبير نفط يقول إن اللهجة الحادة والصارمة غير "المسبوقة" لأوبك+ لناحية الالتزام الكامل بتخفيضات النفط، ولجهة... أوبك+: تقديم خطط التعويض عن الإنتاج الزائد بحلول 25 سبتمبر أسواق الخليج

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن استهلاك النفط يقل 7% عن مستوى ما قبل الأزمة.

ويتوقع نوفاك عودة السوق إلى متوسط 5 سنوات بالنسبة للمخزونات إلا أن ذلك سيعتمد على الطلب وأمور أخرى.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الروسي إن الدول المتقاعسة عن الالتزام بتخفيضات الإنتاج تعهدت بمزيد من الخفض، لافتا إلى أن أسعار النفط متماشية مع وضع السوق.

وفي حين نوه إلى أن تعافي الطلب العالمي تباطأ، أكد أن مخزونات النفط في تراجع.