"تطوير" البحرينية توقع اتفاقية مع إيني لاستكشاف النفط

قامت شركة تطوير للبترول البحرينية بتوقيع اتفاقية جديدة لدراسة مشتركة بشأن القاطع البحري رقم 2 مع شركة ايني الايطالية بتاريخ 13 سبتمبر 2020، والتي تهدف إلى تقييم الإمكانات الهيدروكربونية في القاطع البحري رقم 2 من خلال تفسير وتقييم متكاملين للبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ذات الصلة بالمنطقة.

وقال يحيى الأنصاري، مدير عام الاستكشاف والتطوير بشركة تطوير للبترول إن الاتفاقية تعتبر خطوة إيجابية رئيسية نحو اكتشاف الموارد الطبيعية للمملكة التي ستمكن شركة تطوير للبترول من الاستفادة من خبرات شركة إيني الواسعة في هذا المجال تماشياً مع التقدم الذي تحرزه المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تنمية الموارد المستقبلية.

الجدير بالذكر أن شركة إيني الإيطالية هي إحدى شركات الطاقة المتكاملة الكبرى، والتي تشغل عملياتها في 70 دولة حول العالم من خلال عدد من المشاريع المتنوعة، حيث تعتبر اتفاقية الدراسة المشتركة مع مملكة البحرين بشأن القاطع البحري رقم 2من المشاريع المهمة التي تقع في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بمساحة تقدر بألفين ومائتين وثلاثين (2230) كيلومترا مربعا.

وأشاد الأنصاري بالتعاون المثمر والمستمر مع شركة إيني الإيطالية في تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين منذ توقيع اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بشأن القاطع البحري رقم 1 في شهر مايو 2019، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوريد الغاز الطبيعي المسال والاستكشاف والتي تم توقيعها في شهر مايو 2020.