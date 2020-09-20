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شركات النفط تجلي العمال من خليج المكسيك تحسبا  لـ "بيتا"

المصدر: دبي - العربية.نت
شركات النفط تجلي العمال من خليج المكسيك تحسبا  لـ "بيتا"
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بدأت شركات النفط العالمية بإخلاء العمال من بعض منصات النفط في خليج المكسيك تحسبا لوصول عاصفة استوائية جديدة هي الثالثة خلال فترة شهر. ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار أطلقت عليه بيتا مساء اليوم.

وقالت شركة رويال دويتش شل، إنها ستُخلي الموظفين غير الأساسيين من منصة بيرديدو، في غرب خليج المكسيك بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضبط أمن أجهزة الحفر المجاورة التي تعمل في نفس المنطقة أيضا أخذت إجراءات احترازية مشابهة.

أما شركة شيفرون فلم تقم بإجلاء الموظفين مؤكدة أن لا تأثير للعاصفة على إنتاجها، علما أنها تمتلك حصة مع شركة شل في منصة بيرديو.

ويمثل إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك 17٪ من إنتاج النفط الخام الأميركي و 5٪ من إنتاج الغاز الطبيعي.

كلمات دالّة

#خليج_المكسيك, #نفط, #إعصار, #بيتا
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