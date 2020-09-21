النفط يخسر 5% وسط مخاوف من زيادة المعروض 

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من زيادة المعروض خاصة بعد إعادة افتتاح بعض الحقول الليبية لبدء تصدير النفط.

وتراجعت العقود الأجلة للخام الأميركية بنسبة 5.35% إلى 39.11 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خامس برنت بنسبة 4.77% إلى 41.1 دولار للبرميل.

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وفي بداية التعاملات، نزل خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.8%، إلى 42.82 دولار للبرميل مطلع تعاملات، اليوم الاثنين، في حين هبط الخام الأميركي 38 سنتا أو 0.9%، إلى 40.73 دولار للبرميل.

وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة. لكن لم يتضح متى قد يُستأنف الإنتاج.

وقال المحللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "لن تتحمل السوق دخول مزيد من الخام" في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إدوراد مويا كبير محللي السوق في أواندا "من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلاً عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء".

وتابع "حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي وهدأت حدة موسم الأعاصير، فإن أسعار النفط لن تتخلض من توقعات تراجع الطلب".