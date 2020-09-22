النفط يرتفع مع انحسار إعصار أميركي.. وبرنت يتجه صوب 42 دولاراً

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.53%، ليصل سعر البرميل إلى 41.66 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 24 سنتا أو 0.66%، إلى 39.77 دولار للبرميل.

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وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو 4%، أمس الاثنين حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأمريكية على اللقيم.

غير أن المخاوف بشأن الطلب العالمي ظلت قائمة.

وتسببت مخاوف متعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول صاحبة الأسواق الكبيرة في تراجع أسعار النفط أمس الاثنين حيث قد يؤدي ذلك إلى إجراءات عزل عام جديدة وتضرر الطلب.