وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية لـ50% من إنتاجيته

أعلنت شركة نواة للطاقة وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، قائلة "هذه خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري".

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز، على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت دولة الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي..رحلة نجاح".

شركة نواة للطاقة تعلن عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ويعد خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري. pic.twitter.com/8Mmgn0BFxa — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 22, 2020

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاوات من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

تقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، في حين أن مطور المشروع هو "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية".

تبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاما.

تنبع أهمية المحطة كونها ستحد من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية.

يذكر أن نسبة الإنجاز الكلية للمفاعلات 94%، والقدرة الإنتاجية عند 5.6 غيغاواط.