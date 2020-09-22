ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة في مرفأ الزويتينة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة في مرفأ الزويتينة النفطي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط توقعت أن يصل إنتاج النفط في البلاد إلى 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم، مع سعي البلد العضو في أوبك لإحياء قطاع النفط الذي أصيب بالشلل نتيجة حصار منذ يناير كانون الثاني.

موضوع يهمك تفيد بيانات الشحن البحري على رفينيتيف أيكون أن الناقلة النفطية "مارلين شيكوكو" تتجه صوب مرسى الحريقة الليبي.كانت المؤسسة... ليبيا تستعد لتصدير النفط.. ناقلة تتجه لمرسى الحريقة طاقة





ونزلت أسعار النفط حوالي 5% أمس، ويرجع ذلك جزئيا لاحتمال عودة النفط الليبي للسوق التي تكابد بالفعل احتمال انهيار الطلب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقبل الحصار الذي قلص الإنتاج لحوالي 100 ألف برميل يوميا، كانت ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد عن واحدا بالمئة من الإنتاج العالمي.



وأضافت المؤسسة في بيان نُشر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أنها تستعد لاستئناف الصادرات من موانئ آمنة ومن المتوقع وصول ناقلات غدا الأربعاء لتحميل الخام المخزون خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة.



وتابعت أن الصادرات ستستأنف من مرفأي مرسى الحريقة والبريقة كخطوة أولي.



وتفيد بيانات ملاحية ومتعاملون أن الناقلة مارلين شيكوكو تتجه صوب مرسى الحريقة، إذ من المتوقع أن تقوم بتحميل شحنة لشركة التجارة يونيبك.