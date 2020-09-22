كيف تستفيد مصر من منظمة غاز شرق المتوسط؟

قال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق إن مبادرة غاز شرق المتوسط التي تبنتها مصر ستحقق استفادة لكافة الأطراف المشاركة.

ووقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. والدول الست هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

وأضاف في تصريحات للعربية أن هناك مجموعة من الدول لديها حقول منتجة قد لا تكون مستفيدة منها، وهناك مجموعة من الدول المشاركة في المشروعات مثل مصر لديها حصة من الغاز قد لا تستطيع الاستفادة منها ولا تحقق منها قيمة مضافة.

موضوع يهمك وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة... توقيع اتفاقية تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط بالقاهرة طاقة

وتابع: "بالتالي، هذا التكامل سيكون معه شيء من التنسيق نحو الإنتاج وكميات الإنتاج وسعتها لكل دولة في هذا التجمع في هذه المنظمة وتحديد السعر بما لا يعني فرض احتكار على المستهلك ولكن تحقيقا للسعر العادل الذي يحقق مصلحة الجميع، ويحقق القيمة المضافة مثل استخدام البنية الأساسية الموجودة في مصر حاليا، والتي تستطيع أن تؤمن كل شيء مطلوب في المنطقة من خلال استخدام شبكة كبيرة في البحر ومحطتي إسالة ومشروعات يمكن من خلالها تحقيق قيمة مضافة مثل مشروعات الكهرباء ومشروعات البتروكيماويات، تتم لصالح الشركاء".

وأوضح أن هذا الأمر يحقق قيمة مضافة للمنتج سواء من خارج مصر أو داخلها، أو للجانب المصري لاستغلال بنيته الأساسية التي بدأ في تأسيسها منذ 1886.