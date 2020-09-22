مصر: مد خطوط الغاز من قبرص مرتبط بإنتاج حقل أفروديت

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن تفعيل خطوط الغاز من قبرص إلى مصر مرتبط ببدء العمل في حقل أفروديت.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية إن "الخطوط التي ستخرج من قبرص إلى مصر مرتبطة بتنمية الحقل، وعند العمل على إنتاج الغاز سيتم معه مد خط الأنابيب".

وأكد في الوقت ذاته أن اتفاقية إنشاء الخط اتفاق نهائي لا رجعة فيه.

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وتبلغ تكلفة الخط بين 800 مليون ومليار دولار. واكتشفت شركة نوبل الأميركية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر 2011.

وسيكون جزء من إمدادات الغاز القادمة من قبرص للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.

ويستهدف المشروع نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة.

وأبرم كونسورتيوم يضم شركة إيني الإيطالية وكوجاس الكورية عقداً مع قبرص للتنقيب في ثلاثة مواقع قبالة سواحل البلاد في حين تتمتع توتال الفرنسية بحقوق التنقيب في موقع واحد.