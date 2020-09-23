ناقلة تدخل ميناء الحريقة الليبي لتحميل مليون برميل

قالت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة الليبي في بيان، إن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل الميناء اليوم الأربعاء لتحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.

وأفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.

موضوع يهمك قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة في مرفأ الزويتينة النفطي.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط... ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة في مرفأ الزويتينة طاقة

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت يوم السبت حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة.

ووقف قطاع النفط الليبي بشكل شبه تام منذ يناير كانون الثاني حين فرضت القوات الموالية للقائد العسكري خلفية حفتر حصارا على صادرات الطاقة خلال محاولة للسيطرة على طرابلس آلت إلى الفشل.

وقال حفتر يوم الجمعة، إنه سيرفع الحصار لكن مؤسسة النفط طلبت إخلاء جميع المنشآت النفطية من قواته.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يوميا أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.

وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضا للمؤسسة الوطنية، إنها أصدرت توجيها للعاملين لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.