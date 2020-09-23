إسرائيل والإمارات تبحثان التعاون في الطاقة

قال بيان إسرائيلي إن وزيري الطاقة في الإمارات وإسرائيل بحثا خلال اتصال مرئي إمكانية التعاون وفرص الاستثمار في مجالات من بينها تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر أيلول لإقامة علاقات دبلوماسية، فيما وصفه وزير الطاقة يوفال شتاينتز في البيان بأنه يتيح "فرصة تاريخية" لاستغلال موارد الطاقة بالمنطقة.

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ونسب البيان إلى شتاينتز قوله "تحدثت (مع وزير الطاقة الإماراتي) بخصوص التعاون في ربط شبكات الكهرباء وتطوير سوق الغاز الطبيعي للصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ومشاريع أخرى".

وقال البيان الصادر عن مكتب شتاينتز إنه اقترح أن تنضم الإمارات إلى منتدى للطاقة مقره في مصر يسعى للنهوض بصادرات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط.

وقال البيان الإسرائيلي "قالوا إنهم سيدرسون الأمر".

ووقعت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن ميثاقا أمس الثلاثاء لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.

ويضم المنتدى الخصوم الإقليميين لتركيا التي يدور نزاع بينها وبين عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وفي تقرير عن مباحثات الوزيرين الإسرائيلي والإماراتي، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إنهما بحثا فرص الاستثمار في النفط والغاز والطاقة النظيفة.