غازبروم الروسية: تعافي سوق النفط في النصف الثاني من 2021

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفت الروسية المنتجة للنفط، إنه يتوقع عودة استهلاك النفط العالمي إلى مستوى ما قبل الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل وهو ما يتأخر على نحو طفيف عن توقعات وزارة الطاقة بتعافي الاستهلاك في الربع الثاني.

وقال اليوم الأربعاء خلال مؤتمر، هو أول حدث كبير النطاق في القطاع منذ تقليص الفعاليات العامة في روسيا في مارس آذار، إن أسعار النفط الراهنة التي تتجاوز 40 دولارا للبرميل ملائمة للشركة والميزانية الاتحادية.

موضوع يهمك نزلت أسعار النفط ما يزيد عن 1%، اليوم الأربعاء، بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على غير المتوقع،... زيادة "مفاجئة" بالمخزونات تهبط بالنفط 1% لـ41 دولاراً طاقة

وأضاف "لم تنته الجائحة، لكننا على يقين من أنه لن يكون هناك رد فعل عنيف، في المقام الأول في أوروبا" لن تكون هناك إجراءات عزل عام صارمة.

وتابع "هذا سيتيح موازنة السوق. أعتقد أنه خلال النصف الثاني من العام المقبل أو كما نأمل على الأقل سنكون قادرين على العودة لأحجام الاستهلاك في 2019".

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس بأنه يتوقع تعافي الطلب على النفط على نحو كامل في الربع الثاني من 2021.