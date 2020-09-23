"البترول الوطنية" تنفذ مشاريع تطويرية بالكويت بمليار دينار

تنفذ شركة البترول الوطنية مجموعة ضخمة من المشاريع في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دينار، حيث تقوم دائرة المشاريع في الشركة حاليا بالإشراف على تنفيذ 6 مشاريع كبرى بقيمة 733.6 مليون دينار، فيما تم الانتهاء من 3 مشاريع مؤخرا بقيمة 300.5 مليون دينار.

وباستثناء مشروع الوقود البيئي، الذي يعتبر من أضخم المشاريع في الكويت، تعكف الشركة حاليا على تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في تطوير اقتصاد الكويت، وإيجاد فرص عمل للكفاءات الوطنية، والأهم زيادة القيمة المضافة لثروة الكويت من المواد الهيدروكربونية والمترافقة بالتوسع في القدرات التحويلية. وفيما يلي رصد لمشاريع شركة البترول الوطنية التي تنفذها حاليا:

مشروع خط الغاز الخامس

يهدف مشروع خط الغاز الخامس لإنتاج غاز البترول المسال في مصفاة ميناء الأحمدي إلى زيادة إنتاج الغاز والمكثفات وذلك بعد تنفيذ الخطط المستقبلية لتطوير استكشافات الغاز بحقول النفط والغاز التابعة لشركة نفط الكويت بالإضافة إلى الحقول المشتركة مع السعودية التي تديرها الشركة الكويتية لنفط الخليج نيابة عن الكويت.

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وستعمل الوحدة الخامسة بطاقة إنتاجية قدرها 805 ملايين قدم مكعبة في اليوم من الغاز و106 آلاف برميل من المكثفات يوميا، وبعد اكتمال المشروع ستبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لخطوط الغاز الخمسة في مصفاة ميناء الأحمدي 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويتضمن المشروع أيضا إنشاء وحدة جديدة لمعالجة غاز الوقود المشتركة لكل من خطي الغاز الرابع والخامس ومن المخطط في ضوء نتائج الدراسات الهندسية الأولية أن تكون هذه الوحدة مماثلة للوحد الرابعة التي تم الانتهاء منها، وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع مراحل متقدمة للغاية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في مارس 2021 بقيمة 428 مليون دينار، وهو من أكبر المشاريع التي تقوم الشركة على تنفيذها حاليا.

معالجة الغازات الحمضية

يهدف مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية AGRP وإعادة تأهيل الوحدة الحالية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى معالجة كميات كبيرة من الغازات الحمضية المتوقع إنتاجها من شركة نفط الكويت، ويتماشى المشروع مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لخفض مستويات حرق الغاز الى أقل من 1% وبالتالي تقليل نسب التلوث للمحافظة على البيئة، وقد تم الانتهاء من المشروع بالكامل مؤخرا.

وكانت "البترول الوطنية" وقّعت عقد المشروع بقيمة 117 مليون دينار، وبعد تعثر المقاول في تنفيذ الأعمال تم سحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر نظير مبلغ 32.6 مليون دينار، ليصبح إجمالي كلفة المشروع 150 مليون دينار.

معالجة الكبريت السائل

تنفذ شركة البترول الوطنية مشروع معالجة الكبريت السائل المتوقع إنتاجه من شركة نفط الكويت وفقا لخطة إنتاج الكبريت التي أعدها قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية بالاتفاق مع شركة نفط الكويت وبالتنسيق كذلك مع الشركات الأخرى.

ويشمل نطاق المشروع أعمال توريد وإنشاء مرافق مناولة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة تبلغ 1000 طن يوميا من الكبريت السائل وذلك لاستقبال وتخزين الكبريت بما فيها خزانات وحفرة خاصة للتخزين إضافة إلى معدات التفريغ ومضخات النقل والوزن، وتبلغ ميزانية المشروع التقديرية 30.9 مليون دينار.

وحدة التفحيم رقم 20

يهدف مشروع وحدة التفحيم رقم 20 في مصفاة ميناء عبدالله الحفاظ على معدل التشغيل العالي لوحدة التفحيم وذلك بإزالة القيود التي تعوق استمرار تشغيلها بطاقة تشغيلية 40 ألف برميل يوميا، وقد اعتمد المشروع بتكلفة تقديرية 28.7 مليون دينار، وتم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ الوحدة الثانية من المشروع بينما يجري تنفيذ أعمال الوحدة الأولى وبلغت نسب الإنجاز مراحل متقدمة ويتوقع الانتهاء من التنفيذ في مارس 2022.

محطات الكهرباء في مصفاة الأحمدي

يهدف مشروع استبدال محطات الكهرباء القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي إلى استبدال 9 محطات كهربائية فرعية قديمة في المصفاة بمحطات جديدة عالية التقنية وذات سعة كهربائية أكبر ضمن مبان جديدة مقاومة للانفجار، وتصل ميزانية المشروع 88.7 مليون دينار، وتم طرح عطاء المشروع في مايو 2019 ودراسة العروض بعد إغلاق العطاء في ديسمبر 2019 والحصول على موافقة لجنتي الشراء الداخلية والعليا على العرض المناسب في فبراير 2020 وتم الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في يونيو 2024.

تطوير الرصيف الشمالي

يتضمن مشروع تعزيز جاهزية الرصيف الشمالي لتسهيل تصدير الزيت في مصفاة ميناء الأحمدي، حيث يهدف المشروع إلى إجراء إصلاحات ضرورية وعمليات تجديد لازمة لرصيف النفط والجسر الرئيسي والمرافق التابعة ضمن إعادة تأهيل الرصيف الشمالي وذلك لضمان الاستمرارية في تصدير النفط والخام والمنتجات البترولية حتى ديسمبر 2030.

وتم توقيع أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في ابريل 2019 وبدا تنفيذ الأعمال في يونيو 2019، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في أغسطس 2021، وتبلغ ميزانية المشروع التقديرية 7.3 مليون دينار. ورصدت أن شركة البترول الوطنية انتهت من 3 مشاريع بقيمة 300.5 مليون دينار وهذه المشاريع هي كالتالي:

1- توسعة مستودع الأحمدي

تم تنفيذ هذا المشروع لتلبية التوقعات المستقبلية للطلب الاستراتيجي على المنتجات بالسوق المحلي حتى عام 2030، وذلك على عدة مراحل، ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى منها.

ويتضمن المشروع إنشاء خزانات للمشتقات النفطية، وأذرع تحميل، ومرافق الخدمات المساندة، وبلغت الميزانية المعتمدة له 75.6 مليون.

2 - مرافق مناولة الكبريت

تم بنجاح التشغيل الفعلي لوحدة معالجة الكبريت المجددة، والتابعة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي (الوحدة 64)، وتم تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب عن طريق رصيف الكبريت المحدث في ميناء الشعيبة في ديسمبر 2019، وبلغت الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع 210 ملايين دينار.

3 - تحديث أجهزة التحكم القديمة

تضمن المشروع تبديل وتحديث أجهزة التحكم في منطقة مشروع التطوير الإضافي والتي أصبحت من الطراز القديم، ولا يمكن دعمها من قبل المصنع إضافة إلى تبديل 6 من لوحات التحكم في وحدات إنتاج الغاز المسال، وتم الانتهاء من المشروع بكلفة 14.9 مليون دينار.