إقليم كردستان العراق: إنتاج النفط يتماشى مع اتفاق أوبك+

قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، إن أرقام إنتاج النفط الكردي بالعراق تتماشى مع شروط اتفاق أوبك+.

تأتي هذه التصريحات في وقت نفى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الخميس، تقارير إعلامية أوردت تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك+ حيال زيادة صادرات الخام العراقية.

وقال جهاد لرويترز "وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة"، في إشارة لصحيفة "الصباح" الحكومية.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية تصريحات الوزير أيضا لكنها حذفتها في وقت لاحق.

وقال المتحدث "العراق ملتزم باتفاق أوبك بلس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية، ومنها انتشار كوفيد-19 الذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط".



تضارب في التصريحات.. ماذا يحدث؟

نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، قوله اليوم الخميس، إنه يتوقع إبرام اتفاق مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات بلاده من الخام.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، إن العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا إعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

وأفاد المتحدث في بيان: "وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما بإعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر إبريل/نيسان، وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو/حزيران".

وتابع أن التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية تجاوز 100% في أغسطس/آب، وأنه "سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عن فائض الإنتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا"، بموجب اتفاق أوبك+.