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مصدران: الناقلة دلتا هيلاس تحمل النفط في مرفأ الحريقة اللليبي

المصدر: العربية.نت
ميناء الحريقة النفطي في ليبيا
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قال مصدران إن الناقلة دلتا هيلاس تحمل النفط في مرفأ الحريقة اللليبي.

وكانت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة الليبي قد قالت في بيان يوم أمس، إن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل الميناء الأربعاء لتحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.

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قالت شركة الخليج العربي للنفط التي تشغل ميناء الحريقة الليبي في بيان، إن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل الميناء اليوم الأربعاء...

ناقلة تدخل ميناء الحريقة الليبي لتحميل مليون برميل ناقلة تدخل ميناء الحريقة الليبي لتحميل مليون برميل طاقة

وأفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت يوم السبت حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة.

ووقف قطاع النفط الليبي بشكل شبه تام منذ يناير كانون الثاني حين فرضت القوات الموالية للقائد العسكري خلفية حفتر حصارا على صادرات الطاقة خلال محاولة للسيطرة على طرابلس آلت إلى الفشل.

وقال حفتر يوم الجمعة، إنه سيرفع الحصار لكن مؤسسة النفط طلبت إخلاء جميع المنشآت النفطية من قواته.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يوميا أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.

كلمات دالّة

#سرت, #نفط ليبيا, #موانئ ليبيا, #مرفأ الحريقة اللليبي
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