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هذه المدينة تمنع بيع السيارات العاملة بالبنزين بحلول 2030

المصدر: العربية.نت
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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن ولايته ستلغي تدريجيا بيع جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035 في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

وأوضح الحاكم أن قطاع النقل مسؤول عن أكثر من نصف الانبعاث الكربوني في ولاية كاليفورنيا.

وجاء القرار بعد الحرائق الكارثية التي اجتاحت الولاية في الشهر الماضي، والتي اعتبرها الخبراء نتيجة لتغير المناخ، وبذلك أصبحت كاليفورنيا أول ولاية في أميركا تفرض مثل هذا الحظر.

يذكر أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كاليفوررنيا في النصف الثاني من العام الحالي لا يتعدى 8% من إجمالي عدد السيارات.

كلمات دالّة

#سيارات كهربائية, #أميركا
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