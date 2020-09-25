السعودية ثاني أكبر مورد نفطي للصين أغسطس الماضي

أظهرت بيانات جمارك، اليوم الجمعة، أن السعودية تصدرت أكبر موردي النفط إلى الصين بعد روسيا.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا وردت 5.8 مليون طن من النفط الخام في أغسطس بما يعادل 1.37 مليون برميل يوميا، بانخفاض 3.7% على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً لما نقلته "رويترز".

ويستند التغير المئوي على أساس سنوي إلى حسابات رويترز، إذ إن الجمارك لا تقدم الأرقام.

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وبلغت الشحنات من السعودية الشهر الماضي 5.26 مليون طن، بحسب ما أظهرته البيانات أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 32.5% على أساس سنوي.

وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر بائع للصين بواقع 57.1 مليون طن، ما يزيد 15.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وزادت واردات الصين من الأميركيتين الشهر الماضي، إذ ارتفعت الشحنات من البرازيل 75% على أساس سنوي إلى 4.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من الولايات المتحدة لأكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.

وهبط إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في أغسطس آب عن المستويات الشديدة الارتفاع المسجلة في يوليو ويونيو، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع المخزونات وانخفاض هوامش التكرير.