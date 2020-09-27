وزير الطاقة الروسي: الطلب العالمي على النفط تراجع 10%

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود.



وقال نوفاك أيضا في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

موضوع يهمك جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة يشير إلى توقعات بمسار هبوطي لأسعار النفط تحت مستويات الـ40 دولارا، نظرا لعدم... توقعات بمسار هبوطي لأسعار النفط تحت الـ40 دولارا أسواق الخليج





وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.



وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس "مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه".

وبدأ وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، اجتماعاً وزارياً برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويهدف الاجتماع لتعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة والنهوض بمبادرات جديدة مختلفة.



هذا وكانت السعودية وضمن رئاستها لمجموعة العشرين قد عملت على حث المجموعة على دعم اتفاقية خفض الإمدادات النفطية، عبر هيكلة اتفاقية أوبك بلاس الأخيرة والتي نجم عنها تخفيضات قياسية، مما أدى إلى استقرار السوق النفطية.

هذا وتهدف السعودية لأن تصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين.